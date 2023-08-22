Bursa'da damadın arkadaşlarından ilginç sürpriz: Korku filmi gibi... İnegöl ilçesinde düğün sonrası düzenlenen damat eğlencesinde, damadın arkadaşlarının ilginç kıyafetlerle sergilediği koreografi, sosyal medyada gündem oldu.

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İHA

Son yıllarda düğün törenlerinde yapılan organizasyonlar viral oluyor.

Ortaya çıkan görüntüler kimi zaman ilginç anlara sahne oluyor kimi zaman da yüzleri güldürüyor.

Dans gösterileri, takı merasimlerindeki esprili anlar ve gelin ile damadın arkadaşlarının sürprizleri düğüne damga vuruyor.

Sosyal medyanın konuştuğu video

Bu kez ise görüntüler Bursa'dan.

Sık sık ilginç düğün törenlerinin yapıldığı kentte, İnegöl ilçesinde yapılan düğün sonrası sürpriz sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kemal Karaman ile Kübra Özyücel çifti düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Korku filmini anımsattı

Düğün sonrası evin önünde gelin indirmenin ardından damadın arkadaşları ilginç bir etkinliğe imza attı.

Yüzlerinde korkunç maskeler, ellerinde oraklarla damadı karşılayan gençlerin koreografisi film sahnelerini aratmadı.

Kıyafetleri ile de adeta azrail rolüne bürünen grup eğlenceli anlara sahne oldu.