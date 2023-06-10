Bursa'da damperi üst geçide çarpan kamyon şarampole uçtu

İHA
Bursa-Ankara yolu Kulaca Kavşağında meydana gelen olayda, Ankara istikametinden gelip Bursa istikametine doğru seyir halinde olan 45 yaşındaki Mehmet K. yönetimindeki kamyonun damperi açık unutulunca, kamyonun kasası köprülü kavşağa çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle kasa köprülü kavşağa asılı kalıp kamyondan koparken, kontrolden çıkan kamyon ise bariyerleri aşarak karşı şeride geçerek şarampole uçtu.
Sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı
Kaza sonucu sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Hafif şekilde yaralanan sürücü, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.