Yıldırım ilçesinde bulunan bir sitenin deposunda defalarca hırsızlık yapan şahıslar, depoya kamera takıldığını fark etti. Kimliği belirsiz şahıslar, son hırsızlıklarında kamerayı da çaldı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki siteye, son 3 ayda defalarca giren hırsızlar, depolardan yaklaşık 70 bin lira değerinde eşya çaldı.

Site sakinlerinden olan güvenlik kamerası kurulum şirketi sahibi Serkan Düzdağ, çareyi depoların olduğu bölüme güvenlik kamerası yerleştirmekte buldu.

13 Eylül Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında siteye gelen kimliği belirsiz iki kişi, bir süre binada dolaştıktan sonra bodrum kattaki depoya indi.

Burada bulunan eşyaları çalan şahıslar, güvenlik kamerasını fark etti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bir süre kameraya bakakalan şahıslar, güvenlik kamerasını da çalıp olay yerinden kaçtı.

Sabah işe gitmeden önce güvenlik kamerasını kontrol eden Serkan Düzdağ, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Depoya gelerek parmak izi çalışmaları yapan ekipler, hırsızların kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

“BU SEFER KAMERA KURMUŞLAR”

Düzdağ, sık sık yaşadıkları hırsızlık olaylarına yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Kurulumdan 10 gün sonra, geçtiğimiz pazartesi günü hırsızlar tekrar geldi. Saat 03.00 gibi siteye girip depoya indiler. Yaklaşık 7 bin liralık malzememi aldılar. Benzer olayları daha önceden yaşadığımız için, depoma da seyyar güvenlik kamerası kurdum. Kamera sayesinde hırsızların yüzlerini görüntüledik. Kapının üst kısmından depoma girerek şirketimde kullanmak üzere depoladığım ürünlerimi çalıyorlar. Güvenlik kamerası ses de aldığı için hırsızların kardeş olduğunu öğrendik. Aralarında 'Bu sefer kamera kurmuşlar' diye konuşma geçiyor. Yaklaşık 15 dakika içeride kalıyorlar. Malzemelerimi çaldıktan sonra çalışan güvenlik kamerasını da çalıyorlar.

Bursa’da, defalarca girdikleri sitenin güvenlik kamerasını çaldılar VİDEO



“KAMERAYI SÖKEREK GÖRÜNTÜLERİ SİLECEKLERİNİ SANDILAR”

Bu sefer sağlam taşa çarptılar. Çalışan kamerayı sökerek görüntüleri sileceklerini sandılar ama görüntüyü bulup emniyete teslim ettim. Polis teşkilatımıza güveniyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar. En kısa sürede yakalanacaklarına inanıyorum."





“38 BİN LİRALIK MALZEMEMİZİ ÇALMIŞLAR”

Faruk Güney (23) isimli site sakini ise şu sözleri kaydetti:

“İnşaat işiyle uğraşıyorum. Mayıs ayında gece 3 kişi giriyor. İnşaat malzemelerimizi çaldılar. Benim burada 15 dakikada koyduğum 16 kiloluk 'hilti'leri koltuğunun altına alarak 5 dakikaya çıkarıyor. Önceden keşfe gelmişler, bir hafta sonra bir daha geliyorlar. O dönemde 38 bin liralık malzememizi çalmışlardı.”