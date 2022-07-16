Demir döküm fabrikasında patlama yaşanırken alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın kontrol altına alınırken patlama ilçedeki mahallelerden duyuldu.

Bursa’nın İnegöl ilçesisindeki Organize sanayi bölgesi 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren demir döküm fabrikası, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın hemen ardından fabrika alevlere teslim olurken yangın kısa sürede alanı etkisi altına aldı.

Patlama ilçeden duyuldu

Alevler göğe yükselirken, patlama ilçenin yakın mahallelerinden duyuldu.

Bursa'da demir döküm fabrikasında patlama yaşandı - VİDEO

Ekipler sevk edildi

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.





Yangın kontrol altına alındı

Ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte kontrol altına aldılar. Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Araştırma sürüyor

İHA'nın haberine göre; yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülenirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



