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Bursa'da deprem anında çayını bırakmayan adam kamerada

Bursa'da deprem anında çayını bırakmayan adam kamerada Markette sohbet ettiği sırada depreme yakalanan bir vatandaş, dışarı çıkarken çayını unutmadı. O anlar anbean kameralara yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada viral olan video, yüzleri güldürdü.