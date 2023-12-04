İHA
İstanbul ve Bursa depremle sarsıldı.
AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afeti hisseden vatandaşlar, büyük korku yaşadı.
Deprem anı kameraya yansıdı
Sosyal medyada da deprem anına ilişkin görüntüler gündem olmaya başladı. Kimilerinde yaşanan korku gözler önüne serildi.
Bir video ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.
'Çayım olmadan asla' dedirtti
Market içinde bir vatandaşla sohbet eden kişi, ayakla beklediği sırada depreme yakalandı.
Bu sırada dükkandan çıkarken içtiği çayını da unutmadı. Çayıyla beraber dışarı çıkan vatandaş, yanındakileri güldürdü.
O anlar kameralara anbean yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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