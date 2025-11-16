Bursa’da dere kenarında oynayan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

- Bursa'nın Karacabey ilçesinde, dere kenarında oyun oynarken suya düşen 10 yaşındaki Hızır Ali, güçlü akıntı nedeniyle hayatını kaybetti.
- Olay yerine hızlıca giden ekipler, Hızır Ali'nin cansız bedenini düştüğü yerden 500 metre uzakta buldu.
- Hızır Ali'nin cenazesi otopsi için hastaneye götürülürken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı bir bölgede çocukların dere kenarında top oynadığı sırada, iddiaya göre çocuklardan Emirhan Yıldız, topa vurmak isterken terliği ayağından çıkarak dereye düştü.
Terliği almak için suya giren Hızır Ali’nin dere içinde bulunan bir taşın üzerinde ayağının kaydığı ve dengesini kaybederek suya kapıldığı belirtildi.
DÜŞTÜĞÜ YERDEN 500 METRE UZAKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Küçük çocuk, güçlü akıntının etkisiyle kısa sürede gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan arama çalışmalarında Hızır Ali’nin cansız bedeni, düştüğü noktadan yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu.
Hızır Ali’nin cenazesi otopsi için Karacabey Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.