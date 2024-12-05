Bursa'da devrilen kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü öldü

AA & Ensonhaber
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan Kıyasettin K. (56) idaresindeki tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti ve bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazanın ardından olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Tankerde kimyasal madde sızıntısı olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alınırken sürücünün cansız bedenini çıkarmak için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.
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