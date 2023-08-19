Bursa'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi can verdi

İHA
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Hisardere Mahallesi yakınlarındaki tarlada Halil Tetik'in kontrolünü kaybettiği traktör devrildi.
Tarlasından evine geç saatlere rağmen dönmeyen çiftçi evdekilerin merakı üzerine tarlaya giden kayınbiraderi tarafından bulundu.
Soruşturma sürüyor
İhbar sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Halil Tetik'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.