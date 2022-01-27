Bursa’da dezenfektanla yakılan çocuğun annesi: O çocuk kedi de yaktı

Mahallesine gelen İsmail K. tarafından sokak ortasında dezenfektanla ateşe verildikten sonra hayatını kaybeden Burak Altun’un annesi, “Arkadaşı değildi. O çocuk kedi de yaktı” dedi.

Bursa’da, Yıldırım Yiğitler Mahallesi’nde aralık ayında, bir parkta arkadaşlarıyla parkta oynayan Burak A.’nın (14) yanına, başka bir mahallede oturan İsmail K. (13) geldi.

İsmail K., daha sonra bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanındaki poşete dezenfektan doldurdu.

Bir süre sonra İsmail K, yanında bulunan dezenfektan dolu şişeyi Burak Altun’un üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi.

Gencin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etse de Altun’un vücudunda ciddi yanıklar oluştu.

17 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Burak Altun, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, İsmail K.’nin önce ormanlık alana kaçtığını tespit etti. Ardından çevrede bulunan bir anaokulunun bahçesinde uyukladığı esnada gözaltına aldı.

Yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Güvenlik kameraları görüntülerinde, İsmail K.’nin olay yerinden ayrılıp, dezenfektan dolu poşetle geri gelerek Burak A.’nın üstüne dökerek ateşe verdiği görüldü.

Bursa’da dezenfektanla yakılan çocuğun annesi konuştu VİDEO



“ÜSTÜNDEN DUMANLAR ÇIKIYORDU”

Hayatını kaybeden Burak Altun’un annesi Mehpar Altun, yargılama sürecinin başlamasıyla suskunluğunu bozdu. Anne Mehpar Altun, oğlu Burak Altun ile şüpheli İsmail K.’nin arkadaş olmadığını ve olayın şaka değil, kamera görüntülerinde görüldüğü gibi kasıtlı olarak yapıldığını söyledi. Altun, şu ifadeleri kullandı:

“10 Aralık günü oğlum arkadaşlarıyla birlikte sokağa çıktı. Saat 20.30’da ben balkonda çamaşır asarken bir ışık yansıyordu bahçeye. Çığlıklar geliyordu, komşular da ambulans çağırın çocuk yanıyor diye bağırıyorlardı. Ben de ne oluyor orada kim bağırıyor dediğimde komşular ‘’Koş Burak yanıyor’’ dedi. Ben koştum, parka gittiğimde çocuğumu söndürmüşlerdi ve üstünden dumanlar çıkıyordu.





“OĞLUM YANIK VAZİYETTE BEKLEDİ”

İlk söylediği kelime ’Anne beni İsmail yaktı’ oldu. Saat 20.50’de ambulans geliyor. Ambulans bizi aldı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Bu hastanede yanık ünitesi olmadığı halde bizi oraya götürerek zaman kaybettirdiler. Oradan Şehir Hastanesi’ne sevki oldu. Biz özel araçla trafik lambalarına takıla takıla gittik. Ancak hastaneye vardığımızda ambulans daha gelmemişti. Ambulans Saat 22.21’de Şehir Hastanesine giriş yapıyor. Burak hastaneye geldi ancak müdahale yerine emniyet birimleri ifade aldı. İfadesinin ardından benim çocuğumu yoğun bakıma çıkardılar. Saat 01.30’da yoğun bakıma çıkıyor. Bu saate kadar bizi oyalıyorlar. Oğlum yanık vaziyette bekledi.





“BİRÇOK HABERDE ARKADAŞIYLA ŞAKALAŞIYORLARDI DİYORLAR, AMA BÖYLE BİR ŞEY YOK”

01.30’da yıkamaya alıyor, 04.00’e kadar yıkanıyor. Doktorun bize dediği, eğer bu çocuk erken gelseydi bu şekilde ağırlaşmazdı. 3 gün sonra yoğum bakımda şuurunu kaybetti. 17. günü beyin ölümü gerçekleşti. Gece saat 02.10’da ise kalp ölümü gerçekleşti. Birçok haberde arkadaşıyla şakalaşıyorlardı diyorlar, ama böyle bir şey yok.

“BU ÇOCUK, DAHA ÖNCE KEDİ DE YAKTI”

Çocuğumun arkadaşı da değil, bizden daha yukarıdaki mahallede oturuyor. Oğlumu yakan bu çocuk, daha önce kedi de yaktı. Benim oğlum ona engel olmak istiyor, oğlum izin vermeyince kediyi yakıyor. Poşete dezenfektan doldurup tekrar geliyor. Olay anında yanında bulunan 2 kişiyi yakmak istiyor, başarılı olamayınca benim çocuğumu yakıyor. Benim oğlumu kasıtlı bir şekilde yakıyor. Cumhurbaşkanımızın bizim arkamızda durmasını istiyoruz. Biz müebbet hapis istiyoruz, çünkü benim çocuğum öldü, orada toprağın altında. O da içeride çürüsün. İhmaller zinciri üst üste geldiği için benim çocuğum şu an toprak altında. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, buradan bizim olayımızda el atsın, hak eden cezasını alsın.”