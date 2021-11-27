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    Bursa'da direğe bağlı olan çöp kovasını çaldı

    Bursa'da yolda yürüyen bir şahıs, direğe bağlı olan çöp kovasını çaldı. Hırsızın kovayı söküp götürdüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 13:37
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    Bursa'da direğe bağlı olan çöp kovasını çaldı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi.

    Akşam saatlerinde sokakta yürüyen bir şahıs, direğe bağlı çöp kovasını fark etti.

    Direğe bağlı kova ile bir süre uğraşan şahıs, yerinden sökmeyi başardı.

    KOVAYI ÇALARAK GÖZDEN KAYBOLDU

    Şahıs söktüğü çöp kovasını çalarak, gözden kayboldu. Bu anlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Hırsızın rahat tavırları dikkati çekerken, kaydedilen görüntüler ise pes dedirtti.

    Bursa'da direğe bağlı olan çöp kovasını çaldı VİDEO

    Bursa da direğe bağlı olan çöp kovasını çaldı #1

    Bursa da direğe bağlı olan çöp kovasını çaldı #2

    Bursa da direğe bağlı olan çöp kovasını çaldı #3

    Bursa da direğe bağlı olan çöp kovasını çaldı #4

    Bursa da direğe bağlı olan çöp kovasını çaldı #5

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