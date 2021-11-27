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Bursa'da direğe bağlı olan çöp kovasını çaldı

Bursa'da direğe bağlı olan çöp kovasını çaldı

Bursa'da yolda yürüyen bir şahıs, direğe bağlı olan çöp kovasını çaldı. Hırsızın kovayı söküp götürdüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.