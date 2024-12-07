Bursa'da direğe çarparak ikiye bölünen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan Süha R. (20) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ikiye ayrılırken genç sürücü ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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