Bursa'da direksiyon başında bilincini kaybeden sürücü 3 otomobile çarptı Osmangazi ilçesinde seyir halinde olan otomobilinin direksiyonunda bilincini kaybeden sürücü, 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İHA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Merinos mevkiinde kaza meydana geldi.

Oktay Kambay otomobili ile seyir halindeyken bilinç kaybı yaşadı.

Otomobile çarptı

Kambay, önce Emirhan D. yönetimindeki otomobile çarptı.

Bilinci yerinde olmayan Kambay, Nurettin Ö. yönetimindeki kamyonete ve başka bir otomobile çarparak durabildi.

Ekipler sevk edildi

Kazada, ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahaleler sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Yaralıların, hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)