Bursa'da direksiyon başında bilincini kaybeden sürücü 3 otomobile çarptı

İHA
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Merinos mevkiinde kaza meydana geldi.
Oktay Kambay otomobili ile seyir halindeyken bilinç kaybı yaşadı.
Otomobile çarptı
Kambay, önce Emirhan D. yönetimindeki otomobile çarptı.
Bilinci yerinde olmayan Kambay, Nurettin Ö. yönetimindeki kamyonete ve başka bir otomobile çarparak durabildi.
Ekipler sevk edildi
Kazada, ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahaleler sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Yaralıların, hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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