Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren 51 yaşındaki sürücü Murat Güngör yaşamını yitirdi.

DHA

Bursa'da bir sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi...

Saat 21.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Yeniköy’deki zeytin bahçesinde bir süre çalışan Murat Güngör, beraberinde eşi Süreyya Güngör ile kent merkezindeki evine dönmek üzere yola çıktı.

Murat Güngör yönetimindeki 16 JTC 16 plakalı otomobil ile seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bahçeye girip zeytin ağacına çarparak durabildi.

Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Kazayı yara almadan atlatan Süreyya Güngör durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat Güngör Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Murat Güngör burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Murat Güngör’ün ölüm haberini alan eşi Süreyya Güngör ve yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.