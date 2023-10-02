Bursa'da direksiyon başında uyuyan sürücü otomobiliyle takla attı Bursa'da direksiyon başında uyuyakalan otomobil sürücüsü, yol kenarındaki ağaçlara çarpınca, takla atan aracında gözünü açtı.

İHA

Bursa'da yaşanılan feci kazada sürücü ölümden döndü..

Orhaneli-Bursa yolunun 8. kilometresinde meydana gelen olayda, 37 yaşındaki sürücü R.A. , 16 LL 267 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken uyudu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden R.A., yol kenarındaki ağaçlara çarpınca gözlerini açabildi. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Olay yerine sevk edilen ekipler, ters dönen araçtan R.A.'yı çıkararak hastaneye sevk etti. Kazada hafif yaralanan R.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)