Bursa'da direksiyon başında uyuyan sürücü otomobiliyle takla attı

İHA
Bursa'da yaşanılan feci kazada sürücü ölümden döndü..
Orhaneli-Bursa yolunun 8. kilometresinde meydana gelen olayda, 37 yaşındaki sürücü R.A. , 16 LL 267 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken uyudu.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden R.A., yol kenarındaki ağaçlara çarpınca gözlerini açabildi. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
Olay yerine sevk edilen ekipler, ters dönen araçtan R.A.'yı çıkararak hastaneye sevk etti. Kazada hafif yaralanan R.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)