Bursa'da diş hekimi eşini öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşanan kadın cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

Diş hekimi olan Yasemin Uludağ Çetin, kızı Z.Ç. (26) ve oğlu A.E.Ç. (22) ile birlikte evine gittiği sırada kendisini takip eden boşanma aşamasında olduğu eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in saldırısına uğradı.

Atilla Çetin tarafından çocuklarının gözü önünde başından silahla vurulan Yasemin Uludağ Çetin, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Gözaltına alınan Atilla Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma tamamlandı.

Çetin'in, 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede, çocuklarının da ifadesine yer verildi.

"BABAM BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen Çetin'in kızı Z.Ç., "Babam 1,5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşim ile kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti" dedi.

"SÜREKLİ BİZE ŞİDDET UYGULUYORDU"

Çiftin oğlu A.E.Ç. ise "Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise şikayet ettik. Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü" diye konuştu.

"AMACIM KORKUTMAKTI"

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini 2 kişi ile aldattığını iddia eden ve amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, "Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabanca ile ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil; sadece korkutmaktı" dedi.

İddianame, Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.