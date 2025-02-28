Bursa'da doğalgaz patlaması

DHA

Bursa'da yürekleri ağza getiren olay...

İnegöl ilçesine bağlı Baykoca Mahallesi’nde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir ekip, doğalgaz çalışması yapmak üzere görevlendirildi.

Ekiplerin saat 15.30 sıralarında yaptığı doğalgaz çalışması esnasında gaz sıkışması sonucu patlama oldu.

1 YARALI

Patlamada, işçilerden Mehmet E. yaralandı.

Özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.