Bursa'da dolandırıcıya tuzak! Sazan sarmalına kendisi dolandı Satışa çıkardığı motosikletini beğenip fotoğraflarını isteyen kişinin dolandırıcı olduğunu anlayan genç, arkadaşı ile birlikte dolandırıcıya tuzak kurdu. Motosikletin 6 bin liralık vergi borcu olduğu için satılamadığını dolandırıcıya inandıran iki kafadar, dolandırıcıya unutamayacağı ders verdi.

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İHA

Vatandaşları ağlarına düşüren dolandırıcıların hikayeleri her geçen gün değişiyor.

Bursa'da Cihan Şar isimli genç, yeni aldığı 2023 model motosikletini satmak için ilana koydu.

Birkaç gün sonra gelen mesajdaki kişiyle fiyat konusunda anlaşan Şar, alıcı kılığındaki dolandırıcının talebi üzerine motosikletin fotoğraf ve videolarını kendisine gönderdi.

Mesajı atan kişi, motosikleti almak istediğini ancak kendisinin motordan anlamadığı için kuzeniyle muhatap olmasını istedi.

Aynı fotoğrafı kullandılar

Birkaç gün sonra kendi motosikletine ait video ve görüntüler ile 70-80 bin lira daha düşük fiyata yeni bir ilan düzenlendiğini fark eden Cihan Şar, bir arkadaşına ilandaki numarayı arattı.

Telefonu açan dolandırıcının Cihan Şar’ın kendisinin kuzeni olduğunu, motosikleti onun göstereceğini söylemesi üzerine gençler hazırlanan tuzağı fark etti.

Oyun içinde oyun oynadılar

Alıcıyla satıcıyı görüştürmeyip satış esnasında parayı kendi hesabına isteyip ortalıktan kaybolmaya hazırlanan dolandırıcı, kazdığı kuyuya kendisi düştü.

Dolandırıcının tezgahladığı oyunu önceden sezen Cihan Şar ile arkadaşı Emir Yavuz, dolandırıcıya inanmış gibi yapıp oyun içinde oyun oynadı.

Her şey dolandırıcı şahsın planladığı gibi ilerliyordu. Motosikleti almaya gelen kişilere satıcıyı kuzeni olarak, satıcı Cihan Şar’a da almaya gelen müşterileri kuzenleri olarak tanıtmıştı.

Kimsenin kimseden haberi yoktu. Ancak motosikletin sahibi Cihan Şar ile motosikleti almak isteye Emir Yavuz’un arkadaş olduklarından da kendisinin haberi yoktu.

Kazdığı kuyuya kendisi düştü

Dolandırıcının planını çok önceden deşifre edip inanmış gibi yaparak oyun içinde oyun oynayan Cihan Şar ile arkadaşı Emir Yavuz, motosikleti ekspere götürdükten sonra noterin yolunu tuttu.

Notere vardıklarında telefon trafiği başladı. Dolandırıcı, iki arkadaş ile de ayrı ayrı görüşüp, bir an önce parayı kendi hesabına almayı planlıyordu. Fakat hesabı tutmadı.

Vergi borcu var dediler

İki kafadar birlik olup, dolandırıcıya motosikletin vergi borcu olduğu için satılamadığını söyledi.

Motorun sahibi Cihan Şar, kendisinde para olmadığını motosikleti satmaktan vazgeçtiğini söyleyince dolandırıcı, 6 bin liralık vergi borcunu kendisinin kapayacağını belirterek gençlerden banka hesap numarası istedi.

Dolandırıcının 6 bin lirasını alacakken vicdan mukayesesi yaparak vazgeçen iki arkadaş, dolandırıcı şahsa içinde bulunduğu durumu anlatıp, böyle bir şeyin doğru olmadığını insanların bu paraları kolay kazanmadığını belirterek hayatının dersini verdi.

"Vatandaşlarımızın 3. kişilere inanmamaları gerekiyor"

Ticaretin iki kişi arasında olması gerektiğini belirten Emir Yavuz, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bence kesinlikle kuzenim gelip bakacak, başkası onun için gelip alacak, ben size parayı vereceğim siz parayı şu hesaba yatırın sözlerine inanmamaları lazım. Biliyorum hala inanan bu şekilde dolandırıcıların tuzağına düşen insanlar mutlaka vardır. Ama artık olmaması gerekiyor bununla ilgili geliştirme yapılması gerekiyor. En azından alıcı ile satıcı arasında farklı bir noter ödeme sistemleri kuruldu bildiğim kadarıyla. Bankaya para transferleri konusunda böyle bir önlem alındı ama yine de bu tarz olaylarla haberlerde sürekli karşılaşıyoruz. Sazan sarmalı dedikleri konunun tam kendisi buymuş. Vatandaşlarımızın üçüncü kişilere inanmamaları gerekiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)