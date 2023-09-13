Bursa'da domuz avı kabusa dönüştü: Yanlışlıkla arkadaşlarını vurdu Orhaneli'de domuz avında hareketliliğin yaşandığı çalılığa doğru ateş eden Nail Akın (72), arkadaşları Tahsin Şen (27) ile Ergün Aslan'ı (43) vurdu. Olayda Tahsin Şen hayatını kaybetti.

DHA

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi’nde ormanda arkadaşları 27 yaşındaki Tahsin Şen ve 43 yaşındaki Ergün Aslan ile domuz avına çıkan 72 yaşındaki Nail Akın, çalılıklarda hareketlilik yaşanınca tüfekle ateş etti.

Bu sırada çalılığın arkasındaki Şen ile Aslan vuruldu.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Göğsünden yara alan evli ve 2 çocuk babası Tahsin Şen olay yerinde hayatını kaybetti, Ergün Akın ise ağır yaralandı.

Nail Akın’ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ergün Aslan, ambulansla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Nail Akın, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)