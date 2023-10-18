Bursa'da domuza çarparak zeytinliğe uçan araçtaki 2 kişi öldü Bursa'da hafif ticari araç ana yola fırlayan domuza çarptıktan sonra kontrolden çıkıp zeytinliğe uçtu. Ağaca çarpan araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

İHA

Bursa Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil Mahallesi kavşağı yakınlarında Recai Ekin (47) idaresindeki hafif ticari araç, yola fırlayan bir domuza çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazayı görerek duran bir kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 kişi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Recai Ekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan Bedrettin Çelebi (53) ise ağır yaralı olarak araç içinden çıkarılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bedrettin Çelebi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aracın çarptığı ve yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen domuz ise olay yerinde parçalanarak telef oldu.

Savcı inceleme yaptı

Kaza yerine gelen jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptıktan sonra sürücü Recai Ekin'in cenazesini Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)