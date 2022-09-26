Bursa'da drift atmanın cezası ağır oldu

Bursa'da drift atmanın cezası ağır oldu

Trafiğe açık caddede drift atan 2 sürücü, emniyet ekiplerinin radarına takıldı. 20 bin lira ceza kesilen şahısların ehliyetine 60 gün el konulurken, araçları ise 2 ay trafikten men edildi.

Trafikte diğer sürücüleri tehlikeye atan magandaların görüntüleri sık sık medyaya yansıyor.

Bu kez görüntülerin adresi Bursa...

2 otomobil sürücüsü, şehir merkezinde drift atarak trafiği tehlikeye soktu.

Ekipler harekete geçti

Yoğun araç trafiğinin olduğu bölgede yaşanan olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede çok sayıda izlenen video, emniyet ekiplerini harekete geçirdi.

Bursa'da drift atmanın cezası ağır oldu ViDEO

20 bin lira ceza

İHA'nın aktarımına göre; sürücülere, abart egzoz, drift atmak ve sigortasızlıktan toplamda 20 bin lira ceza kesildi.

Ehliyetlerine el konuldu

Öte yandan ehliyetlerine 60 gün el konuların sürücülerin araçları 2 ay trafikten men edildi.