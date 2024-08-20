Bursa'da düğün konvoyu, yolu kapattı

İHA
Yol kesip trafiği aksatan, trafikte kurallara uymayıp insanların canını tehlikeye atan konvoylar, tehlike saçıyor.
O olaylardan biri de Bursa'da yaşandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde ilerleyen düğün konvoyu ana cadde üzerinde yolu kapattı.
TRAFİKTEKİLERİ BEZDİRDİLER
Araçtan inen gelin ve damat kimseye aldırış etmeden dakikalarca dans etti.
Korna ve konvoy eşliğinde duyarsızca davranan kalabalık trafiktekileri de, mahalleliyi de bezdirdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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