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Bursa'da düğün konvoyu, yolu kapattı

Bursa'da düğün konvoyu, yolu kapattı Nilüfer ilçesinde yolu kapatarak trafiği kesen düğün konvoyu trafiğe neden oldu. Eğlencelerinden taviz vermeyen gelin ve damat ise kameraya anbean yansıdı.