İHA
Düğünlerde ve konvoylarında bulunan magandaların ateşi, çevredeki vatandaşları tehdit etmeye devam ediyor..
Bunların bir örneği de Bursa'da yaşandı.
Havaya ateş açtı
İnegöl içesine bağlı Mesudiye Mahallesi Kırcaali Sokak'ta gelin alma merasimi sırasında bir şahıs havaya ateş etti.
Vatandaşlar şikayetçi oldu
Magandayı fark eden vatandaşlar polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, 22 yaşındaki maganda Bünyamin P.'yi suç aleti kuru sıkı tabancayla yakaladı.
Gözaltına alındı
Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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