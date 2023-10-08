Bursa'da düğünde havaya ateş açan maganda yakalandı İnegöl ilçesinde gelin alma merasiminde havaya ateş açan maganda polis ekiplerince yakalandı. Magandanın havaya ateş ettiği anlar amatör kameraya yansıdı.

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İHA

Düğünlerde ve konvoylarında bulunan magandaların ateşi, çevredeki vatandaşları tehdit etmeye devam ediyor..

Bunların bir örneği de Bursa'da yaşandı.

Havaya ateş açtı

İnegöl içesine bağlı Mesudiye Mahallesi Kırcaali Sokak'ta gelin alma merasimi sırasında bir şahıs havaya ateş etti.

Vatandaşlar şikayetçi oldu

Magandayı fark eden vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 22 yaşındaki maganda Bünyamin P.'yi suç aleti kuru sıkı tabancayla yakaladı.

Gözaltına alındı

Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)