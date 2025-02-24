İHA
Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir aracın sürücüsüne, 'dur' ihtarında bulundu ancak sürücü kaçtı.
Süleymaniye Mahallesi'nde yaşanan kovalamacada durdurulan araçtaki şüpheli, gaza basarak jandarma astsubay R.K.'ye çarpıp kaçtı.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerinin de katıldığı kovalamaca sonucu 20 yaşındaki Abdullah K. yakalanarak gözaltına alındı.
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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