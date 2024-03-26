Bursa'da dur ihtarına uymayan sürücüye 50 bin TL ceza İnegöl ilçesinde sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobil, 15 kilometrelik takiple yakalandı. Sürücüye çeşitli suçlardan toplam 50 bin 767 TL ceza kesildi.

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 16 ZS 656 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polisler de peşine düştü.

Polisleri 15 kilometre takibe zorladı

Bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Ekiplerden kaçarken drift atıp, trafiği tehlikeye sokan sürücü, 15 kilometrelik takibin ardından önü kesilerek yakalandı. Sürücü Emirhan B. (19) ile yanındaki arkadaşı, polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Araç, çekiciyle otoparka çekildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

6 ayrı kusurdan 50 bin liranın üzerinde ceza kesildi

Otomobil sürücüsü Emirhan B.’ye; ‘drift atmak’tan 32 bin 233 TL, ‘yetersiz ehliyetle araç kullanmak’tan 6 bin 436 TL, ‘makas atmak’tan 6 bin 439 TL, ‘Dur ihtarına uymamak’tan 1506 TL, ‘nitelikli ölçülerine uymayan plaka’dan 2 bin 647 TL, ‘trafik güvenliğini tehlikeye atmak’tan da 1506 TL olmak üzere toplam 50 bin 767 TL ceza kesildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)