Geçtiğimiz günlerde Bursa'da bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı.
Osmangazi ilçesinde bulunan bir otobüs durağında, genç bir kadının beklediği görüldü.
Bu esnada plakasız kamyonetteki grup, durağa yanaştı.
Yangın tüpü sıkıp uzaklaştılar
Gençler, bankta oturan C.B.'ye yangın söndürme tüpüyle gaz sıktı. O anlar, grup içerisindeki bir kişi tarafından kayıt altına alındı.
Ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede gündem oldu.
Görüntülerde, C.B.'nin oturduğu yerden kalkmadığı, kamyonettekilerin ise küfredip uzaklaştıkları görüldü.
Ekipler soruşturma başlattı
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
7 kişi adliyeye sevk edildi
Kamyonetin arkasından yangın söndürme tüpünü sıkan Y.T. ile görüntüleri çeken B.S. (17), S.A. (20), B.Ö. (20), Ö.K. (20), İ.M. (21) ve F.B.'yi (19) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde gazı eğlence olsun diye sıktıklarını söyledi. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.