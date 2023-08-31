Bursa'da duraktaki kişiye yangın söndürme tüpü sıkan 7 kişi adliyeye sevk edildi Kentte bulunan otobüs durağında oturan kişiye kamyonetle yaklaşarak yangın tüpüyle gaz sıkan 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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DHA

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı.

Osmangazi ilçesinde bulunan bir otobüs durağında, genç bir kadının beklediği görüldü.

Bu esnada plakasız kamyonetteki grup, durağa yanaştı.

Yangın tüpü sıkıp uzaklaştılar

Gençler, bankta oturan C.B.'ye yangın söndürme tüpüyle gaz sıktı. O anlar, grup içerisindeki bir kişi tarafından kayıt altına alındı.

Ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede gündem oldu.

Görüntülerde, C.B.'nin oturduğu yerden kalkmadığı, kamyonettekilerin ise küfredip uzaklaştıkları görüldü.

Ekipler soruşturma başlattı

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7 kişi adliyeye sevk edildi

Kamyonetin arkasından yangın söndürme tüpünü sıkan Y.T. ile görüntüleri çeken B.S. (17), S.A. (20), B.Ö. (20), Ö.K. (20), İ.M. (21) ve F.B.'yi (19) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde gazı eğlence olsun diye sıktıklarını söyledi. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.