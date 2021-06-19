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- Bursa’da eğlence mekanına polis baskını
Bursa’da eğlence mekanına polis baskını
- İHA
- 19.06.2021 - 09:50
- Güncelleme : 19.06.2021 - 10:02
Polis ekiplerinin kent genelinde sıklıkla tercih edilen meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri sürüyor.
Bursa'da Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sırameşeler Mahallesi’ndeki işletmenin kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Bursa’da eğlence mekanına baskın, 81 bin 900 TL ceza kesildi VİDEO
26 KİŞİYE TOPLAM 81 BİN LİRA CEZA
Kontrollerde işletmeye giriş çıkışların gözlenmesi için kamera sistemi kurulduğu ve müşterilerin bu şekilde kabul edildiği belirlendi.
Polis ekipleri, eğlence mekanında bulunan 26 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 81 bin 900 lira idari para cezası uyguladı.
İş yeri sorumlularına ayrıca eksik belge, kapalı alanda sigara içme ve ruhsata uygun faaliyet göstermeme gerekçeleriyle de işlem yapıldı.