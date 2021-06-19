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Bursa’da eğlence mekanına polis baskını

Bursa’da eğlence mekanına polis baskını

sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanında bulunan 26 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin 900 lira ceza uygulandı.