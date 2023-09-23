Bursa'da eğlence mekanında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir AVM'de bulunan eğlence mekanında sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Mercan A., arabadan aldığı silahla kişilere kurşun yağdırırken Efendi D., Yiğit S. ve Tolga E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi, yaralılarda yakında bulunan özel hastaneye kaldırıldı.
Birinin durumu ağır
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şüpheli aracıyla olay yerinden kaçarken polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)