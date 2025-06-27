Bursa'da ehliyetini kaptıran alkollü sürücü kendine bela okudu

Bursa'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ilginç bir an yaşandı.

Dün gece saat 01.30-03.30 sularında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi üzerinde yapılan denetimlerde, şüpheli bir araç durduruldu.

Ekipler, şüpheli sürücüye alkol testi yaptı.

0.01 PROMİLLE EHLİYETİNİ KAPTIRDI

Kendisine alkolmetre üfletilen Yakup G. 0.51 promil alkollü çıktı.

Sadece 0.01 promil ile ehliyetini kaptırdığını öğrenen Yakup G., büyük bir pişmanlık yaşadı.

"ALLAH BELAMI VERSİN"

Bir gazetecinin "1 promil ile ehliyetini kaptırdın şimdi ne yapacaksın?" sorusuna ise, "Yapma be kardeşim, arabayı denemeye çıkmıştım o arada bir tane içtim, Allah benim belamı versin." diyerek cevap verdi.

EHLİYETİNE 2 YILLIĞINA EL KONDU

Beş yıl içerisinde 2. kez alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen Yakup G.'nin ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Alkollü sürücüye 11 bin 622 lira para cezası kesilirken, kullandığı otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.