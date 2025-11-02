Bursa'da el freni çekilmeyen minibüs, hareket edip, yola indi: O anlar kamerada

- Bursa Yıldırım'da el freni çekilmeyen minibüs yola çıktı.
- Minibüs, otomobil sürücüsü tarafından fark edilip kazadan kurtuldu.
- Olay araç kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde el freni çekilmeyen minibüs, kaldırımdan ana yola indi.
Bu sırada seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aniden önüne çıkan minibüsü fark edip kazanın önüne geçti.
SÜRÜCÜ OLASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ
Bir hafif ticari araç da minibüsün çarpmasından kıl payı kurtuldu.
Durumu fark eden sürücü, koşarak minibüsün yanına gelip direksiyona geçerek aracı kontrol altına aldı.
Yaşananlar, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.