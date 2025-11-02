Abone ol: Google News

Bursa'da el freni çekilmeyen minibüs, hareket edip, yola indi: O anlar kamerada

Yıldırım ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmediği minibüs, bir anda hareket edip, kaldırımdan inerek ana yola çıktı. Olası bir kaza kıl payı atlatılırken, o anlar seyir halindeki bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 16:15
  • Bursa Yıldırım'da el freni çekilmeyen minibüs yola çıktı.
  • Minibüs, otomobil sürücüsü tarafından fark edilip kazadan kurtuldu.
  • Olay araç kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde el freni çekilmeyen minibüs, kaldırımdan ana yola indi.

Bu sırada seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aniden önüne çıkan minibüsü fark edip kazanın önüne geçti.

SÜRÜCÜ OLASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Bir hafif ticari araç da minibüsün çarpmasından kıl payı kurtuldu.

Durumu fark eden sürücü, koşarak minibüsün yanına gelip direksiyona geçerek aracı kontrol altına aldı.

Yaşananlar, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

