Bursa'da el freni çekilmeyen minibüs, hareket edip, yola indi: O anlar kamerada Yıldırım ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmediği minibüs, bir anda hareket edip, kaldırımdan inerek ana yola çıktı. Olası bir kaza kıl payı atlatılırken, o anlar seyir halindeki bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.