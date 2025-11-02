Abone ol: Google News

Bursa'da el freni çekilmeyen minibüs yola indi

Bursa Yıldırım'da sürücüsünün el frenini çekmediği minibüs, bir anda hareket etti ve kaldırımdan inerek ana yola çıktı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 13:53
Bursa'da el freni çekilmeyen minibüs yola indi
  • Bursa Yıldırım'da el freni çekilmeyen minibüs, kaldırımdan ana yola indi.
  • Sürücü, minibüsü durdurup kontrol altına aldı.
  • Olay, bir aracın iç kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde el freni çekilmeyen minibüs, kaldırımdan ana yola indi.

Bu sırada seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aniden önüne çıkan minibüsü fark edip, kazanın önüne geçti.

KAZADAN SON ANDA KURTULDU

Bir hafif ticari araç da minibüsün çarpmasından kıl payı kurtuldu.

Durumu fark eden sürücü, koşarak minibüsün yanına gelip direksiyona geçerek aracı kontrol altına aldı. Yaşananlar, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

3. Sayfa Haberleri