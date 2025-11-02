Bursa'da el freni çekilmeyen minibüs yola indi

- Bursa Yıldırım'da el freni çekilmeyen minibüs, kaldırımdan ana yola indi.
- Sürücü, minibüsü durdurup kontrol altına aldı.
- Olay, bir aracın iç kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde el freni çekilmeyen minibüs, kaldırımdan ana yola indi.
Bu sırada seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aniden önüne çıkan minibüsü fark edip, kazanın önüne geçti.
KAZADAN SON ANDA KURTULDU
Bir hafif ticari araç da minibüsün çarpmasından kıl payı kurtuldu.
Durumu fark eden sürücü, koşarak minibüsün yanına gelip direksiyona geçerek aracı kontrol altına aldı. Yaşananlar, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.