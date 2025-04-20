Bursa'da el freni unutulan araç şarampole uçtu

İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde, sürücü aracını park ettikten sonra el frenini tam çekmeden araçtan indi.

ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Bir süre sonra, el freni çekilmediği için kendi kendine hareket etmeye başlayan otomobil, kontrolsüz bir şekilde şarampole yuvarlandı. Neyse ki aracın içinde kimse bulunmadığı için büyük bir facia engellendi. O anlar, şarampole düşen otomobilin amatör bir kamera tarafından kaydedilmesiyle görüntülendi.