Yapımı devam eden üst geçit çalışmalarında meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılarak düşen işçi, kameraya yansıdı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi İzmir-Ankara yolu üzerinde yapımı devam eden üst geçitte çalışan Yavuz Ç.(41) iskeleyi kurarken elektrik akımına kapıldı.

İşçi, akım sonrasında iskelenin üçüncü katından beton zemine düştü.

HAYATA TUTUNAMADI

Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yavuz Ç. tedavi altına alınsa da yaşama tutunamadı.

Bursa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti ViDEO

İSTANBUL'DAN GELDİ

Yavuz Ç.’nin evli ve bir çocuk babası olduğu, İstanbul’dan Karacabey’e çalışmak için geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.