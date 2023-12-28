Bursa'da elini makineye kaptıran işçinin parmakları koptu

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Ufuk Sokak’taki bir mobilya imalathanesinde feci bir kaza yaşandı.
49 yaşındaki Hakan K. makinede ahşap kesimi yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu elini makineye kaptırdı.
Hastaneye kaldırıldı
İki parmağı kopan işçi, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hakan K., yapılan ilk tedavinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
İnceleme başlatıldı
Polis, iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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