Bursa'da emlakçı kendisine 50 bin lira borcu olan oto galericiyi bıçaklayarak öldürdü Bir emlakçı sokakta karşılaştığı ve kendisine 50 bin lira borcu olan oto galericiyi bıçaklayarak, öldürdü. Oto galericinin yanındaki kardeşi de, emlakçıyı tabancayla bacaklarından yaraladı.

DHA Bursa’nın Nilüfer ilçesinde oto galerici olan Uğur Ermiş, saat 04.00 sıralarında kardeşi Oğuz Ermiş’i de alarak yürüyüşe çıktı. Ermiş, İhsaniye Mahallesi'nde 50 bin lira borçlu olduğu emlakçı Engin A. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakladı 41 yaşındaki Engin A. cebinden çıkardığı bıçakla, belindeki tabancayı çekmeye çalışan Uğur Ermiş’i bıçakladı. Ermiş kanlar içinde kalırken, yanındaki kardeşi 40 yaşındaki Oğuz Ermiş, yere düşen tabancayı alıp, Engin A..'nın bacaklarına ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oto galerici öldü, kardeşi gözaltına alındı Uğur Ermiş ile Engin A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. 41 yaşındaki Uğur Ermiş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Oğuz Ermiş ise polis tarafından gözaltına alındı. Dehşete düşüren olayla ilgili soruşturma sürüyor.