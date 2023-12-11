Bursa'da eşi ve sevgilisiyle birlikte hırsızlık yaptı: Yakalandılar Bursa’da, girdikleri evden 1 milyon liralık para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen 5 kişiden 4'ü, Osmaniye ve Ankara'da yakalandı. Yaklaşık 100 araç içi ve güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilen şüphelilerden Orhan T.'nin (28), Sıla T. (19) ile resmi nikahla evli olduğu, Burcu Ç. (26) ile dini nikahla birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

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DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 1 Aralık'ta, bir evden 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası çalındı.

İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 3 eve daha girdiği öğrenilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, binaya giriş ve çıkışlarını belirlediği şüphelilerin izini, Sanayi Caddesi'nde kaybetti.

Eşi ve sevgilisiyle birlikte çaldı

Güzergahtan geçen taksi, minibüs ve otobüslerin güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, taksiye binen şüphelilerin Bursa Şehir Hastanesi'ne gittiğini ve güvenlik kamerası olmayan noktada araçtan indiklerini belirledi.

Güzergahta sefer düzenleyen belediye otobüslerinin araç içi kameralarından, otomobile bindikleri görülen şüphelilerin, yaklaşık 100 araç içi ve güvenlik kamerası incelenip, plakası saptanan otomobille Osmaniye'ye gittiği tespit edildi.

Teknik ve fiziki takiple şüphelilerden 4'ünün Osmaniye'de, 1'inin de Ankara'da olduğunu belirlendi.

Ekipler, 9 Aralık'ta Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla her 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla Orhan T., Sıla T. ve Burcu Ç.'yi Osmaniye'de, Murat T.'yi ise Ankara'da gözaltına aldı.

Bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Hırsızlığa taksiyle gittiler

Öte yandan şüphelilerin Bursa'ya geldikleri otomobili, güvenlik kameralarının olmadığı yere park edip, hırsızlık yaptıkları adrese taksiyle gittikleri; Orhan T.'nin Sıla T. ile resmi nikahla evli olduğu, Burcu Ç. ile dini nikahla birlikte yaşadığı, Murat T.'nin ise amcasının oğlu olduğu öğrenildi.

Bursa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)