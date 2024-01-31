Bursa'da eşini boğarak öldüren koca tutuklandı Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı öldürüp kaçan Turgay Kındaç yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen Kındaç, eşini kıskançlık sebebiyle öldürdüğünü belirtti.

İHA

Bir kadın daha kocası tarafından öldürüldü..

Bu kez olayın adresi Bursa.

Dün saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Turgay Kındaç, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç’ın kız kardeşine 'Karımı öldürdüm' diyerek mesaj attı.

Mesajı gören kız kardeşi, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi.

Eve gelen Hüseyin Kındaç, annesini kanlar içerisinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Seher Kındaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli şahıs kayıplara karışırken, ekipler soruşturma başlattı. 2 çocuk annesi de cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından alınmasıyla Amasya Merzifon ilçesine bağlı Balgöze köyünde toprağa verildi.

Kaçak koca yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli Turgay Kındaç cinayetten bir gün sonra Şehir Meydanı’nda gözaltına alındı.

Cinayeti itiraf etti

Emniyette suçunu itiraf eden Turgay Kındaç, boşanma aşamasındaki eşini kıskançlık sebebiyle öldürdüğü belirterek şunları söyledi:

Eşim iş yerinde 2023 yılının son günü Metehan diye biriyle fotoğraf çektirdikten sonra sosyal medyada paylaştı. Olayın yaşandığı günü sabah yine tartışma çıktı ve eşimin başına merdane ile vurdum sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Turgay Kındaç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)