Bursa'da eşini vahşice öldüren cani, hapisten çıkamayacak

İnegöl ilçesinde, ayrı yaşadığı eşini iş yerinde 21 yerinden bıçaklayıp ardından başörtüsüyle boğan cani koca, ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı.

Süleymaniye Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda, Bircan Doğan (29) ile eşi Atalay Doğan (30) bir süredir anlaşmazlık yaşadıkları için ayrı yaşamaya başladı.

Atalay Doğan, bir süre sonra eşinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti.

Genç kadını bıçaklayıp, başörtüsüyle boğdu

Burada ikili arasında çıkan kavgada Atalay Doğan, yanında getirdiği bıçağı Bircan Doğan'a 21 defa bıçak sapladı, ardından da başörtüsüyle boğdu.

Eşinin başında dakikalarca bekleyen ve polis ekiplerini görünce pencereden atlayarak intihar etmek isteyen Atalay Doğan, ekiplerce son anda engellendi.

2 çocuk annesi kurtarılamadı

Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Bircan Doğan hayatını kaybetti. Bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Doğan ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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"Beni aldattığını düşünüyordum"

İnegöl 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Atalay Doğan, mahkemede ise "Bircan'la uzun bir süredir tartışıyorduk. Ailesel problemlerimiz mevcuttu. Eşimin beni aldattığını düşünüyordum." diyerek, hastane ve savcılıktaki ifadelerinin aksine eşini öldürmek amacıyla okula gitmediğini söyledi.

"Benim açımdan değerlendirip karar verin"

Karar duruşmasında son sözü sorulan Doğan, "Olayı benim açımdan da değerlendirerek karar verin." dedi.

Hapisten çıkamayacak

Mahkeme heyeti, indirim uygulamayarak Doğan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

"Bu kararın emsal teşkil etmesini talep ediyoruz"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Bircan Doğan’ın ailesinin avukatı Mehmet Yılmaz, "Yaklaşık 1 yıldır devam eden yargılama süreci mahkemenin hükmünü açıklamasıyla sona erdi. Sanık, ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırıldı. Herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Verilen bu kararla en başta Bircan Doğan’ın ruhunun huzura erdiğini düşünüyoruz. Adalete olan inancımız daha da arttı. Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin sona ermesi için bu kararın emsal teşkil etmesini talep ediyoruz."

"Adalet yerini buldu"

Bircan Doğan’ın annesi Emine Günay, "Ben adalete güveniyordum her zaman. Adalet yerini buldu. Benim ateşim sönmez ama adalet yerini buldu." ifadelerini kullanırken, baba İlhan Günay, "Adalet yerini buldu, adalete teşekkür ederim." dedi.

"Benim ateşime bir damla su değmedi"

Öldürülen Bircan Doğan’ın ablası Gülcan Taşkaya ise "Adalet yerini buldu ama benim sadece hissettiğim koca bir boşluk. Benim ateşime bir damla su değmedi." diye konuştu.

























