Bursa’da eski eş dehşeti: Evine gittiği kadını bıçakladı

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kadir Budak, konuşmak için eski eşi Tayyibe T.'nin evine gidip, yeniden evlendiğini öğrenince onu darbedip bıçakladı.
- Ağır yaralanan Tayyibe T. hastanede tedavi altına alındı ve saldırgan eski eş, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
- Olay sonrası çevredekiler yardım için harekete geçerken polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kadın, tartıştığı eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Konuşmak için gitti, tartışma kavgaya dönüştü.
Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Akkavak Sokak’ta meydana geldi.
İddiaya göre, Kadir Budak (62), 2 yıl önce boşandığı Tayyibe T. (60)’nin evine “konuşmak” için gitti. Zorla içeri giren Budak, eski eşinin 3 ay önce yeniden evlendiğini öğrenince öfkelendi.
ESKİ EŞİNİ DARBEDİP BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine Budak, eski eşini darp edip bıçakladı.
Yaralanan Tayyibe T., saldırganın elini ısırarak kurtulmayı başardı ve dışarıya kaçtı.
Kadının çığlıklarını duyan komşular yardıma koşarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KADIN AĞIR YARALANDI, SALDIRGAN TUTUKLANDI
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tayyibe T., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kadının yeni eşinin İngiltere’de olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kısa sürede Kadir Budak’ı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Budak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.