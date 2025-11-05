Bursa'da eski eşini bıçaklayan şüpheli polis arayıp teslim oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen olayda, markette çalışan Mihraç E. eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçe merkezindeki bir markette yaşandı.

İddiaya göre, iş yerine gelen eski eş ile Mihraç E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan yanında taşıdığı bıçakla genç kadına saldırdı.

SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN TEDAVİ ALTINDA

Göğsünden yaralanan Mihraç E. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mihraç E., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖNCE KAÇTI SONRA POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU

Saldırı sonrası kaçan şüpheli, bir süre sonra Osmangazi ilçesindeki Emek Metro İstasyonu’na giderek polisi aradı.

Telefonla ekipleri bilgilendiren saldırgan, eşini bıçakladığını söyleyip teslim olmak istediğini belirtti.

Olay yerine gelen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.