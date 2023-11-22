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Bursa'da eski eşini restoranda yemek yerken öldürdü: Her yerde aranıyor

Bursa'da eski eşini restoranda yemek yerken öldürdü: Her yerde aranıyor Körfez ilçesinde 28 yaşındaki Ajda Yatar, restoranda yemek yediği sırada bir ay önce boşandığı eşi 37 yaşındaki Vahyettin Polat tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.