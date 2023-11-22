Bursa'da eski eşini restoranda yemek yerken öldürdü: Her yerde aranıyor

DHA
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Ajda Yatar, bir restorana arkadaşıyla yemek yemeye geldi.
Bu esnada Yatar, bir ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu.
Polat, daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Ajda Yatar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri restoranda ve caddede inceleme yaptı.
Ekiplerin çalışması sürüyor
Polis ekipleri, eski eşini öldüren Polat’ı yakalamak için çalışma başlattı.
Polat’ın Yalova istikametine gittiği tespit edilirken, yol güzergahları üzerinde polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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