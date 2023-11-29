DHA

Bursa'da ilginç bir olay yaşandı...

İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi’nde mal indirileceği sırada iş yerinin önünde bir otomobilin park halinde olduğu görüldü.

Forklift ile aracı kaldırdı

Otomobilin sahibine ulaşamayan esnaf, forklift ile aracı yerinden kaldırıp başka bir yere bıraktı.

O anlar kameralara yansıdı

Esnafın otomobili forklift ile kaldırdığı anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)