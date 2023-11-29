DHA
Bursa'da ilginç bir olay yaşandı...
İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi’nde mal indirileceği sırada iş yerinin önünde bir otomobilin park halinde olduğu görüldü.
Forklift ile aracı kaldırdı
Otomobilin sahibine ulaşamayan esnaf, forklift ile aracı yerinden kaldırıp başka bir yere bıraktı.
O anlar kameralara yansıdı
Esnafın otomobili forklift ile kaldırdığı anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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