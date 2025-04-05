Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan dönerciden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen E.E., alacaklarını tahsil etmek için 3 arkadaşı ile eski iş yerine gitti.

İş yeri sahibi S.K. ile E.E. arasında tartışma çıktı.

KAVGA ESNAFIN DAHİL OLMASIYLA BÜYÜDÜ

Çevredeki esnafın da dahil olması ile kavga büyüdü.

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİS ÇAREYİ HAVAYA ATEŞ AÇMAKTA BULDU

Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri havaya ateş açarken, şüpheliler gözaltına alındı.

Taraflar, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde verdikleri ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmazken, kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.