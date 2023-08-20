Bursa'da ev hapsindeyken eski eşini bıçaklayan kadının kızı korumaya alındı Eski eşinin babasını bıçakladığı gerekçesiyle ev hapsine çarptırılan kadın kendisiyle birlikte evde kalan kızına kötü davrandığını ifade ederek eski kocasını bıçakladı. Bunun üzerine küçük kız devlet korumasına alınırken anne tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bursa’da yaşayan 1 çocuk annesi 39 yaşındaki Ülkü Akdemir, 5 yıl önce 50 yaşındaki R.A. ile ikinci evliliğini yaptı.

Bu evliliğinden de bir kız çocuğu olan Akdemir, 2 yıl önce ise eşinden ayrıldı.

Kızının velayeti de kendisinde kalan Akdemir, ilk eşinden olan 20 yaşındaki oğlu Ahmet Baran Yıldırım ve 5 yaşındaki kızı P.A.A. ile birlikte yaşamaya başladı.

74 yaşındaki eski kayınpederi Halil A., oğluna ait evrakı almak üzere, 17 Mayıs’ta Akdemir’in çocuklarıyla birlikte yaşadığı Nilüfer ilçesindeki evine geldi.

Aralarında husumet olduğu belirtilen Akdemir ile eski kayınpederi arasında tartışma çıktı, ardından da arbede yaşandı.

Darbedilen Halil A.'nın şikayeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı.

Kadın ev hapsi aldı

Ahmet Baran Yıldırım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ülkü Akdemir ise ev hapsine çarptırıldı.

Bursa'da hiçbir yakını olmadığı öne sürülen Ülkü Akdemir ile birlikte velayeti kendisinde olan kızı P.A.A. zorunlu olarak ev hapsi çekmeye başladı.

Annesi ev hapsinde, ağabeyi de cezaevinde olduğu için evden dışarı çıkamayan, haftanın bir günü babası tarafından alınan P.A.A., dışarı çıkamadı.

Anne ve baba kavga etti

Annesi evden çıkamadığı için parka gidemeyen küçük kız, 5’inci kattaki evlerinin penceresinden site bahçesindeki arkadaşlarını izleyerek vakit geçirdi.

5 Ağustos’ta, hafta sonu tatili için kendisini almaya gelen babası Refik A. ile annesi arasında yaşanan tartışmaya da tanık oldu.

Akdemir, eski eşi ile kızına kötü davrandığı iddiasıyla tartıştı.

Baba anne tarafından bıçaklandı

Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce, Ülkü Akdemir, mutfaktan aldığı bıçakla Refik A.’yı iki yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Refik A. kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınırken, ev hapsinde olan Ülkü Akdemir gözaltına alındı.

Çocuk korumaya alındı

Akdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçük yaşta zorunlu olarak ev hapsi çeken P.A.A., velayeti kendisinde olan annesi tutuklanınca Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. P.A.A.'ya, pedagoglar tarafından psikolojik destek verildiği öğrenildi.