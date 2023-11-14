Bursa'da ev sahibine yakalanan hırsızlar camdan atlayarak kaçtı

DHA

Bursa'da akıl almaz olay...

İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde bulunan apartmanın 1. katındaki daireye pencereden giren şüpheliler, evin giriş kapısını da arkadan kilitledi.

O sırada evine gelen Serpil S., anahtarıyla kapıyı açmaya çalıştı.

İçeriden kilitli olan kapıyı açamayan Serpil S., kapıyı zorlamaya başlayınca şüpheliler pencereden atlayarak kaçtı.

İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, evden bir cep telefonu çalındığı belirlendi.

"Canıma mal olabilirdi"

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan Serpil S., şöyle konuştu:

Saat 23.05'te ben arabamı park ettim. Ondan sonra içeriye geldim, kapıyı açmaya çalıştım, açamadım. Eğer bu cam açık olsaydı, ben bunu görüp paniklerdim zaten. Ama geldiğimde o camın açık olduğunu fark etmedim, açık da değildi zaten, eminim buna. Kapıyı açmaya çalıştım, kilidi zorlamaya çalıştım, içeriden kilitliydi ve hiçbir şekilde açılmıyordu. Ev sahibime gittim, durumu anlattım. Sonra çilingiri aradık. Bu arada kapıyı sürekli açmaya çalışıyoruz, açamıyoruz. Onlar içerideydi, ben buna eminim. Bu masa oraya alınmış. Ben geldiğimde bir tuhaflık yoktu, bir tuhaflık olsaydı zaten bunu fark ederdim ve paniklerdim o sırada. Sadece cep telefonumu almış, ama ben içeride olsaydım bana da zarar verebilirdi, bıçaklayabilirdi, her şeyi yapabilirdi yani. Canıma mal olabilirdi.