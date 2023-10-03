Bursa'da evden polis zoruyla çıkarttığı kiracısı 5 ay sonra silahla saldırdı Bir kiracı, ev sahibiyle yaşadığı sorunun ardından kahvede otururken sırtından vurdu. Hastaneye kaldırılan ev sahibi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, zanlı kiracı ise gözaltına alındı.

İHA

Ev sahibi ve kiracı kavgaları her gün yeni bir boyut kazanıyor...

Fahiş kiraların ardından başlayan tartışmalarda onlarca vatandaş hayatını kaybetti.

Bu kapsamda yaşananların önüne geçmek amacıyla farklı önlemler alıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ev sahibi kiracı kavgasında kan aktı..

Sevinç Sokak'taki evini kiraya veren Ümit Er, 5 ay önce anlaşmazlık yüzünden polis zoruyla kiracıyı evinden çıkarttı.

Ev sahibine silahla saldırdı

Bugün arkadaşlarıyla Aydın Caddesi üzerinde bir kahvehanede oturan Ümit Er'e (57), gelen silah sesiyle neye uğradığı şaşırdı.

Yaralı hayatını kaybetti

Eski kiracısının duvarın üzerinden sıktığı 2 el ateş ile kanlar içerisinde yere yığılan Er, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kiracı gözaltına alındı

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)