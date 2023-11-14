Bursa'da eve giren hırsızlar, kadına kapıyı açmadı

İHA
Bursa'da dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak'ta bulunan apartmanın 1. katında eve pencereden giren hırsızlar, evin giriş kapısını arkadan kilitledi.
O sırada eve gelen kadın, kapıyı açmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Kapının önünde sesleri duyan hırsızlar ne yapacağını şaşırdı.
Hırsız içeride, ev sahibi dışarıda kaldı
Kapının açılmadığını arızalı olduğunu düşünen kadın, ev sahibi ile birlikte çilingir çağırıp eve girmeye çalıştı.
Evinde hırsız olduğunu tahmin eden kadın, durumu polise bildirdi.
Polislerin geleceğini fark eden hırsızlar pencereden atlayıp kaçtı.
Cep telefonu çalındı
Evde yapılan incelemeler sonucunda cep telefonunu çaldığı tespit edilirken, polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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