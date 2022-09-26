Bursa’da, evini uyuşturucu serasına dönüştüren şüpheli gözaltına alındı

Evin içine kurduğu sistem ile kenevir yetiştirdiği tespit edilen C.M. gözaltına alındı. Aramalarda, boyu yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda 4 kök kenevir ve öğütülmüş 722 gram esrar ele geçirildi.

Bursa’da, Demirci Mahallesi'nde bir kişinin evin içerisinde kenevir yetiştirdiği ve sonrasında öğüterek sattığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından savcılıktan alınan arama kararıyla geçen cumartesi günü eve baskın yapıldı.

Suçüstü yakalandı

DHA’nın haberine göre; daha önceden uyuşturucu ticaretinden kaydı olan C.M. (32) isimli şahıs, ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Ele geçirilenler

İkamette yapılan aramalarda, evin içine kurduğu sera sistemiyle boyları 1,5 metre olan 4 kök kenevir, öğütülmüş ve satışa hazır halde 722 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi.

Cezaevine gönderildi

Emniyete götürülen C.M., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.