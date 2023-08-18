Bursa'da fabrikada korkutan yangın! Nilüfer ilçesinde ısı yalıtım malzemesi üzerine faaliyet gösteren fabrikada yangın çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saat içerisinde söndürürken, fabrikada ise büyük maddi hasar meydana geldi.

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İHA

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı İrfaniye Mahallesi’nde çıkan fabrika yangını yürekleri ağza getirdi.

Isı yalıtım fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Can kaybı yok, maddi hsar büyük

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı bulunmazken, fabrikada büyük hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.