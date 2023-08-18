İHA
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı İrfaniye Mahallesi’nde çıkan fabrika yangını yürekleri ağza getirdi.
Isı yalıtım fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Can kaybı yok, maddi hsar büyük
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.
Yangında can kaybı bulunmazken, fabrikada büyük hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.