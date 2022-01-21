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Bursa'da fare zehri içen iki kardeş hayati tehlikeyi atlattı

Bursa'da fare zehri içen iki kardeş hayati tehlikeyi atlattı

İnegöl ilçesinde iki küçük kardeş, şeker sandıkları fare zehrini yedi. Annelerinin baygın bularak hastaneye yetiştirdiği iki kardeşin hayati tehlikeyi atlattıkları bildirildi.