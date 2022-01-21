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    Bursa'da fare zehri içen iki kardeş hayati tehlikeyi atlattı

    İnegöl ilçesinde iki küçük kardeş, şeker sandıkları fare zehrini yedi. Annelerinin baygın bularak hastaneye yetiştirdiği iki kardeşin hayati tehlikeyi atlattıkları bildirildi.
    • DHA
    • 21.01.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 13:37
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    Bursa'da fare zehri içen iki kardeş hayati tehlikeyi atlattı

    Bursa İnegöl ilçesinde Merve D., çocukları Turgut Efe ve İpek Su'yu baygın halde buldu.

    Çocuklarının kusmaya başlamasıyla yanlarında fare zehri bulan anne, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı çocuklar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    FARE ZEHRİNİ ŞEKER SANDILAR

    Şeker zannettikleri fare zehrini yiyen Turgut Efe ve İpek Su D. kardeşlerin midesi yıkandı. Ardından ise Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler.

    İKİ KARDEŞ HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

    Yoğun bakımda tedaviye alınan kardeşlerin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Doktorları, çocukların sağlık durumlarının iyiye gittiğini ve normal servise aldıklarını ifade etti.

    Bursa da fare zehri içen iki kardeş hayati tehlikeyi atlattı #1

    Bursa da fare zehri içen iki kardeş hayati tehlikeyi atlattı #2

    Bursa da fare zehri içen iki kardeş hayati tehlikeyi atlattı #3

    Bursa da fare zehri içen iki kardeş hayati tehlikeyi atlattı #4

    Bursa da fare zehri içen iki kardeş hayati tehlikeyi atlattı #5


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