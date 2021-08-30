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    Bursa'da feci kaza: Araçtan fırlayarak öldü

    Geri geri geldiği esnada arkasındaki otomobilin çarpması sonucu yola savrulan Ahmet Yavuz, yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 17:17
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    Bursa'da feci kaza: Araçtan fırlayarak öldü

    Bursa-Ankara yolu Serme Mahallesi civarında, Özkan K. idaresindeki 16 GC 782 plakalı cip, geri geri gelen Ahmet Yavuz'un kullandığı 16 V 9322 plakalı araca çarptı.

    Ahmet Yavuz, çarpmanın etkisiyle araçtan yola savrulup bariyerlere çarptı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Özkan K., Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Öte yandan, kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bursa da feci kaza: Araçtan fırlayarak öldü #1

    Bursa da feci kaza: Araçtan fırlayarak öldü #2

    Bursa da feci kaza: Araçtan fırlayarak öldü #3

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